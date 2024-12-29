İrlanda'dan Gazze Hastane Saldırısına Tepki

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İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastaneye yönelik saldırıları ile hastane çalışanlarının gözaltına alınmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütünün, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Gazze'nin kuzeyindeki son büyük hastanenin de kullanılamaz hale gelmesi ve hastane müdürü de dahil olmak üzere personelinin gözaltına alınması yönündeki raporlarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Dünya Gıda Programının, Gazze'de saldırılar sürdükçe gıda güvenliğinin sağlanamayacağına ilişkin uyarısına da değinen Martin, "Uluslararası insancıl hukuka tüm taraflarca her zaman saygı gösterilmeli. Hastaneler, sağlık kuruluşları ve insani yardım görevlileri korunmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Saldırıların ve siviller ile masum çocuklara yönelik katliamların hemen durması gerekiyor." ifadesini kullanan Martin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların Gazze'deki tüm bölgelere ulaştırılması çağrısını da yineledi.

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki son hastane olan Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına almış, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmıştı.

Baskın düzenlenen hastanenin bazı bölümlerini ateşe veren İsrail ordusu, hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi de gözaltına almıştı.