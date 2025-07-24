İrlanda'dan Macron'un Filistin Tanıma Açıklamasına Destek

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Harris, X'teki hesabından, Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacağı yönünde yaptığı açıklamayı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eylülde (Filistin'i) tanıyacağı açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu adımın iki devletli çözüme önemli katkı sunacağını kaydeden Harris, bunun İsrailli ve Filistinliler için kalıcı barış ve güvenlik için tek yol olduğuna vurgu yaptı.

Harris, 28-30 Temmuz'da New York'taki Birleşmiş Milletler merkezinde yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı'nın önemli bir adım olacağına işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Macron'un da dediği gibi barış mümkün. Herkesi acil ateşkesi, esirlerin salıverilmesini ve gerekli insani yardımın Gazze'ye girişini sağlamak üzere çabalarını iki katına çıkarmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda ise Norveç ve İspanya'yla birlikte 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.