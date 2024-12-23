İrlanda, Filistin'e Sarsılmaz Destek Verdi - Son Dakika
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İrlanda, Filistin'e Sarsılmaz Destek Verdi

Başbakan Harris, Filistin halkına destek vurgusu yaparak, Gazze'deki trajik durumu ele aldı.

23.12.2024 19:16
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İrlanda Başbakanı Simon Harris, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Filistin halkına sarsılmaz desteğini vurguladı.

İrlanda Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Harris, Abbas'la telefon görüşmesinde, Gazze'deki trajik koşullar ve masum can kayıplarının Noel döneminde İrlanda halkını derinden etkilediğini belirterek, ülkesinin, Filistin halkına sarsılmaz desteğini iletti.

Harris, "1,1 milyon çocuğun temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğu Gazze'deki durum korkunç. Açlık riski devam ediyor ve bu yılın sonunda dünyaya dair tek adil değerlendirme, masum Filistin halkının başarısızlığa uğratıldığıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Harris, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) Birleşmiş Milletlere (BM) kadar her uluslararası platformda, Gazze'deki ateşkesi sağlamak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca, İrlanda'nın mayısta İspanya ve Norveç ile Filistin devletini tanıma kararı aldığını hatırlatan Harris, "Filistin'i tanıma kararımızı eleştirenler vardı ama mayısta söylediğim şu ifadede kararlıyım: Doğru şeyi yapmak için asla yanlış zaman yoktur." dedi.

Harris, bu konuda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile defalarca görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Filistinli çocuklar tedavi için İrlanda'ya geliyor

İki liderin görüşmesinde, İrlanda'nın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) verdiği desteğin, Gazze'nin eğitim ve sağlık sistemlerinin ayakta tutulmasındaki önemine işaret edildi.

Başbakan Harris, ağır yaralı 8 Filistinli çocuğun tedavi için İrlanda'ya kabul edildiğini aktardı.

Görüşmede, Harris ve Abbas, gelecek yıla kadar kan dökülmesine son verilmesi ve kalıcı ateşkes sağlanması gerekliliğinin altını çizdi. Harris, İrlanda'nın bu hedefe ulaşmak için tüm fırsatları değerlendireceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda, Filistin'e Sarsılmaz Destek Verdi - Son Dakika

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