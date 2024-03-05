İrlanda, Sırbistan, Bosna Hersek ve Moldova'da büyükelçilik açacak

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İrlanda'nın, Sırbistan, Bosna Hersek ve Moldova'da büyükelçilik, İspanya ve Avustralya'da başkonsolosluk açacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda'nın küresel varlığını ve etkisini daha da güçlendirmeyi hedefleyen "Küresel İrlanda" programı kapsamında 5 yeni denizaşırı misyonun açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin'in, Sırbistan, Bosna Hersek ve Moldova'da büyükelçilik ile İspanya'nın Malaga ve Avustralya'nın Melbourne şehirlerinde başkonsolosluk açılması için hükümetten onay aldığı kaydedildi.

Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) adaylığına verilen güçlü destek göz önünde bulundurularak, gelecekte Karadağ'da da bir misyonun bulunması ihtimalinin görüşüldüğü de açıklamada belirtildi.