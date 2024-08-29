İş Arayanlar İçin Kariyer Fırsatları Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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İş Arayanlar İçin Kariyer Fırsatları Buluşması Düzenlendi

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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Kariyer Fırsatları Buluşması'nda iş arayanlar, sektörün önde gelen firmalarıyla görüşme fırsatı buldu. Programda ayrıca CV hazırlama ve mülakat teknikleri konulu seminerler de verildi.

29.08.2024 11:10  Güncelleme: 12:00
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisi ve ilçe belediyeleri iş birliği ile "Kariyer Fırsatları Buluşması" düzenlendi.

ESBİM ile İBB Bölgesel İstihdam Ofisi arasında yapılan iş birliği ile iş arayan vatandaşlar, sektörünün önde gelen firmaları ile görüşme fırsatı buldu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa çok sayıda iş arayan vatandaş ile 100'ün üzerinde firma katıldı. İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren buluşmada; "CV Hazırlama" ve "Mülakat Teknikleri" konulu seminerler de verildi.

Özel bir şirkette işe alım yetkilisi olarak görev yapan Hüseyin Akdağ, ilçelerde kurulan istihdam ofisleri ile iş arayanlara daha hızlı ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün buraya gelmemize vesile olan başta Sayın Ahmet Özer'e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofislerine ve çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada, halka ulaşabilmek ve istihdam olanağı yaratmak adına bize büyük bir fırsat sundular. Bu nedenle emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel bir ortam var; adeta bir şenlik havası içinde geçiyor. İnsanlar, hayallerindeki işe kavuşmanın umuduyla buraya geliyorlar ve gördüğüm kadarıyla bugün birçoğu, gerek bizim firmamızda gerekse diğer firmalarda bu hayallerine ulaşmaya bir adım daha yaklaştılar. Özellikle firmamız bünyesinde kurulmuş birimimizle, halka en hızlı şekilde ulaşabildiğimiz nokta bizim için Esenyurt Belediyesi oldu. İBB'nin İstihdam Ofisleri, özellikle Esenyurt'ta son dönemde açılan yeni ofislerle bize büyük destek verdiler. Bu sayede iş arayanlara çok daha hızlı ulaşabiliyoruz, bu da bizim için büyük bir konfor sağlıyor. Bu anlamda çok mutluyuz."

Kariyer Fırsatları Buluşması'na iş aramak için gelen Zafer Aslan da pek çok iş fırsatı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün buraya iş aramak için geldim. Ülkemizde iş sıkıntısının oldukça fazla olduğunu görüyorum. Bu nedenle vatandaşlarımız geçinmekte zorlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Esenyurt halkının istihdamı için büyük destek veriyor. Gerçekten Başkanımız çok iyi çalışıyor. Esenyurt'ta sunduğu hizmetler sayesinde vatandaşlarımız iş ararken zorlanmıyor. İşverenlerle iş arayanları buluşturma konusunda da başarılı bir çalışma yapıldığını görüyorum. İnsan haklarına saygılı bir yaklaşım sergileniyor. Bu tür tanışma ve buluşmalar da oldukça faydalı oluyor. Şu an için memnunum. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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