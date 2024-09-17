İş Bankası Malkara Şubesi Tarım İhtisas Şubesi Oldu

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İş Bankası Malkara Şubesi Tarım İhtisas Şubesi olarak hizmet verecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, yeniden dizayn edilen şubenin açılışında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan İş Bankası'nın 100. yılını 26 Ağustos'ta kutladıklarını anımsattı.

İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana tarıma hep önem verdiğinin altını çizen Yılmaz, 1966'da Malkara'da açılan şubelerinin tarım ihtisas şubesi olarak yeni konsept ve tasarımıyla hizmete başladığını belirtti.

Savaş ve kriz anlarında gıda güvenliğinin son derece önemli olduğunun defalarca görüldüğüne işaret eden Yılmaz, "Sürdürülebilirlik anlamında toprağı, suyu çocuklarımıza verimli bir şekilde emanet edebilmek için sürdürülebilir tarımın ne kadar önemli olduğunu, gıda güvenliğinin yanında ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz." dedi.

İhtisas şubelerinde çiftçilerin tüm sorularını yanıtlamayı ilke edindiklerini, tarım ihtisas şubelerinin tarımın yoğunlukta olduğu bölgelerde kurulmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sene kuraklık ciddi anlamda ayçiçeği verimini düşürdü. Aynı şekilde Anadolu'nun muhtelif ovalarında benzer kuraklık sebebiyle ya da yanlış sulamalar sebebiyle ciddi anlamda ülkemizin su stresi çektiğini görüyoruz. Dolayısıyla bizde gelecek yüzyıllara çocuklarımıza bir şeyler bırakmak istiyorsak, İş Bankası olarak hangi sektörlerde daha çok odaklanma ihtiyacı varsa bu konuya biraz daha kafa yoralım, gücümüzü ve finansal gücümüzün yanında teknolojik gücümüzü de birlikte paylaşalım istedik. Dolayısıyla tarım sektörüne önem vermeyi bu anlamda mevcut ve yeni açacağımız şubelerimizi Türkiye'nin verimli ovalarında tarım ihtisas şubesi adıyla çiftçilerin hizmetine sunmayı tercih ettik."

Çocuklardan başlayarak, genç ve özellikle çiftçi kadınlara ulaşacaklarını anlatan Yılmaz, ülke genelinde topladıkları bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı ve tarımla alakalı herkesle paylaşacaklarını vurguladı.

Tarımda sürdürülebilirliğin ancak teknoloji destekli bilimsel yöntemlerle sağlanabileceğini belirten Yılmaz, "Tarım ihtisas şubelerimizi, verimli ve sürdürülebilir bir tarım için ülkemizde teknolojilerin, bilim odaklı yeni yöntemlerin kullanımına ve yaygınlaşmasına hizmet eden, tarımın dijital dönüşümünün finansmanına odaklanan, finansal danışmanlığın yanı sıra dijital, zirai ve ekolojik alanlarda da danışmanlık veren, sektörün paydaşlarını bir araya getiren öncü merkezler olarak görüyoruz." dedi.

Daha sonra açılışı yapılan şubede, Türkiye İş Bankasının "Meraklı Tohum" Projesi kapsamında çocuklara tarım konulu yaratıcı drama etkinliği düzenlendi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım çiftçilere Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına öneriler anlatıldı.