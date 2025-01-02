İş Cinayetlerine Karşı İletişim ve Yasal Düzenlemeler - Son Dakika
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İş Cinayetlerine Karşı İletişim ve Yasal Düzenlemeler

CHP'li Gürer, iş güvenliği için kurumlar arası iletişimin yetersizliğine dikkat çekerek reform çağrısı yaptı.

02.01.2025 09:47
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurumlar arası iletişim eksikliğinin iş güvenliğinin sağlanmasında büyük bir engel oluşturduğunu belirterek, "İşçilerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu kazaların artık son bulması için kararlı bir şekilde adım atılmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024 yılının ilk 11 ayında İSİG Meclisi'nin tespitine göre en az bin 708 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini ifade ederek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Avrupa'da iş cinayetlerinde birinci sırada olan ülkemizde, olaylar yaşandıktan sonra yapılan açıklamalar yerine, bu olayların önüne geçecek tedbirler alınmalıdır. Sayıştay raporlarında, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş sağlığı ve güvenliği gibi kritik konularda karşılıklı ve düzenli iletişim sağlanamadığının altının çizildiği raporda şu ifadeler yer alıyor; 'İki kurum arasındaki bildirim-geri bildirim süreçleri orantısız şekilde gerçekleşmekte; bu durum iletişimde yetersizliklere yol açmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi adına mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.' İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında kurumlar arası iş birliğinin önemi yadsınamaz.

2024 yılının ilk 11 ayında İSİG Meclisi'nin tespitine göre en az bin 708 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kasım ayında ise 7 çocuk işçinin ölümüyle birlikte bu yılın ilk 11 ayında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı 68'e ulaştı."

Gürer, maden sahalarındaki iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliğine de dikkat çekti. 3213 sayılı Maden Kanunu'nda 'iş sağlığı ve güvenliği' kavramının yalnızca üç yerde geçtiğini belirten Gürer, kanunda bu konuda düzenleme yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Gürer, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan yönetmeliklerde de eksiklikler bulunduğunu ifade ederek, "Sayıştay'ın 2023 yılı raporuna göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 2022 yılında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yazışma oranı oldukça düşüktür. Bu durum, iş güvenliği açısından büyük bir eksikliktir" açıklamasında bulundu.

Sayıştay raporlarında yer alan tespitlere atıfta bulunan Gürer, mevcut mevzuatta Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda nasıl bir süreç izleneceğine dair hükümlerin eksik olduğunu belirtti. Bu eksikliklerin iş güvenliğini olumsuz etkilediğini ifade eden Gürer, "Kurumlar arasındaki orantısız iletişim, iş güvenliğinin sağlanmasında büyük bir engeldir. Bu durumun düzeltilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

İş cinayetlerinin önlenmesinin, iş yerlerinde gerekli yasal mevzuatın eksiksiz şekilde uygulanmasına bağlı olduğunu belirten Gürer, şunları ifade etti:

"İş kazalarının önüne geçmek için yalnızca yasaların varlığı yeterli değildir. Bu yasaların uygulanması ve kurumlar arasındaki iletişim sorunlarının çözülmesi gerekmektedir. İşçilerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu kazaların artık son bulması için kararlı bir şekilde adım atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İş Cinayetlerine Karşı İletişim ve Yasal Düzenlemeler - Son Dakika

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