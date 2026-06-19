Ölümün de hayırlısı! 19 yaşındaki Yusuf feci şekilde can verdi

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Reşadiye köyünde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci olay, iş güvenliğinin önemini ve çalışma sahasındaki tehlikelerin ne denli ölümcül olabileceğini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi.

HİDROLİK BORUSU PATLADI, DEHŞET ANLARI YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre olay, bölgedeki çalışma sahasında aktif olarak kullanılan bir iş makinesinin hidrolik borusunun henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden patlamasıyla başladı. Patlamanın yarattığı şiddetli etkiyle birlikte, iş makinesinin ağız kısmında yer alan ağır ve devasa boyutlardaki cam takviyeli polietilen boru kontrolden çıkarak yuvarlanmaya başladı.

TIR DORSESİ İLE BORU ARASINDA SIKIŞTI

O esnada sahada çalışan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz, üzerine doğru hızla gelen dev borudan kaçmaya fırsat bulamadı. Genç işçi, yuvarlanan boru ile o sırada park halinde duran bir TIR'ın dorsesi arasında feci şekilde sıkıştı. Dehşet dolu anlara tanık olan diğer işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Durumu kritik olan Yusuf Poyraz, vakit kaybetmeden ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamayarak hayata veda etti.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Gencin trajik ölümü ailesini, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını derin bir yasa boğdu. Kaza mahallinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olayda herhangi bir ihmal olup olmadığını tespit etmek amacıyla detaylı bir soruşturma başlattı.