İscehisar Belediye Başkanı Pazar Yerini Ziyaret Etti

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, ilçede kurulan pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Pazar yerindeki esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılınçarslan, istek ve talepleri dinledi.
Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Her hafta kurulan semt pazarımızda bayram dolayısıyla yoğunluk var. Esnaf ve ilçe halkımızın en iyi şekilde hizmet alması ve alışveriş yapması için ekiplerimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
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Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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TEM otoyolu Avcılar kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Kazanın ardından bağlantı yolu üzerinde trafik oluştu. Kaza nedeniyle kısmen kapanan trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.
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