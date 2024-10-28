İscehisar\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ın çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Programa İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.???????

İscehisar Vergi Dairesi Yeni Müdürü Yavuz Kılıç görevine başladı

Vergi Dairesi Yeni Müdürü Yavuz Kılıç, İscehisar ilçesine atandı.

Mesleki kariyer olarak da 2012 yılında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Çerkezköy Vergi Dairesinde Gelir Uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

2015 yılında gelir uzmanı oldu. 2019 yılında görevde yükselme sınavı sonucunda Vergi dairesi Müdür Yardımcısı olarak Amasya Taşova Vergi dairesine atandı.