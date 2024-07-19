İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yeni atama yapıldı - Son Dakika
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İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yeni atama yapıldı

Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz, İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atandı ve görevine başladı. Korkmaz, akademik kadrolarla birlikte eğitim ve öğretimi daha ileri seviyelere taşımak için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca İscehisar'da belediye tarafından açılan Yaz Futbol Kursu'na 148 çocuk katıldı. Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, futbol yaz okullarının çocukların spora teşvik edilmesi, keyifli vakit geçirmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için büyük önem taşıdığını ifade etti.

19.07.2024 11:29
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İscehisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Abdul Vahap Korkmaz göreve başladı.

Korkmaz, yaptığı açıklamada, akademik kadrolarla meslek yüksek okulundaki eğitim ve öğretimi yüksek noktalara taşımak için yoğun çaba göstereceklerini kaydetti.

İscehisar'da açılan futbol kursu ilgi görüyor

İscehisar'da belediye tarafından açılan Yaz Futbol Kursu'na 7-15 yaş arasında 148 çocuk katıldı.

İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın spora teşvik edilmesinde, farklı etkinlikler oluşturarak keyifli vakit geçirmelerinde ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin engellenmesinde futbol yaz okullarının büyük bir önemi var. Yaz okulumuzda antrenörlerimizle çocuklarımızın sosyalleşmesine destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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