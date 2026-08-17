İşçi Alacakları İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş'ün Elazığ Maden işletmesi ile Doruk Madencilik'te çalışan işçilerin alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çiçek önergede, "Şirketin 6 Ağustos 2026 tarihli ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir? İşçilerin ücret ve tazminat alacaklarının tamamı ne zaman ödenecektir?" diye sordu.

Çiçek, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş'ün Elazığ Maden işletmesi ile Doruk Madencilik'te çalışan ve çalışmış işçilerin alacaklarının ödenmemesi ve sürece ilişkin kamu kurumlarının sorumluluğu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede Eti Gümüş'ün Elazığ'ın Maden ilçesindeki işletmesinde 2025 yılı başından itibaren ücretler ile işten çıkarılanların kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini ve işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını ifade eden Çiçek, aynı holdinge bağlı Doruk Madencilik'te de ücret ve tazminat alacaklarının aylardır ödenmediğini ifade etti.

Çiçek, holdingin farklı işletmelerinde de benzer uygulamaların yıllardır tekrarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kütahya'daki Eti Gümüş işletmesinde üretim durduğunda işçilerin birikmiş ücretleri ve tazminatları ödenmemiş. Gümüşhane'deki Yıldız Bakır işletmesinde ücretler yıllardır gecikmeli ödenmekte ve işçiler defalarca iş bırakmak zorunda kalmış. Giresun Şebinkarahisar'da işçiler önceden bildirilmeksizin zorunlu ücretsiz izne çıkarılırken işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için gereken ödemeler zamanında yapılmış. Çanakkale Yenice'de işletme kapatıldıktan sonra da tazminat borçları ödenmemiştir."

"İşletme, il ve şirket unvanı değişmekte; ücretin geciktirilmesi, tazminatın ödenmemesi ve işçinin kendi alacağını ancak eylem yaparak tahsil edebilmesi değişmemektedir" ifadesini kullanan Çiçek, kamuya ait Eti Gümüş'ün 2004 yılında özelleştirilmesinin ardından ortaya çıkan bu tablonun kamu varlığının devrinin işçi hakları bakımından nasıl bir sonuç ürettiğini gösterdiğini vurguladı.

Çiçek, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Nisan 2026'da Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemi sonucunda varılan mutabakatta bakanlığınız taraflar arasında anılmış, haziran ayında ise işçi alacakları tamamen ödenene kadar sürecin takip edileceği bildirilmiştir. 28 Nisan 2026'da Sayın Bakan, şirketin işçilere ve yerel esnafa borçlu olduğunu kamuoyu önünde teyit ederek işçiye borcu olana kömür alım garantisi, devlete borcu olana teşvik verilmeyeceği ölçütünü açıklamış ve holdinge yeniden ruhsat verilmeyeceğini belirtmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince hazırlanan rapor da zorunlu ücretsiz izin dönemine ilişkin ücret alacaklarını ve ihbar tazminatı haklarını tespit etmiştir. İşçilerin alacakları artık yalnızca kendi beyanlarına değil, kamu kurumlarının kendi tespitlerine de dayanmaktadır. Buna rağmen ödeme yapılmamıştır. Şirketin kendi açıkladığı takvime göre 6 Ağustos 2026'da yapılması gereken ödeme gerçekleşmemiş, Eti Gümüş Elazığ ve Doruk Madencilik işçileri 10 Ağustos 2026'da yeniden Ankara'ya gelmek zorunda kalmıştır."

"İŞÇİLERİN ÜCRET VE TAZMİNAT ALACAKLARININ TAMAMI NE ZAMAN ÖDENECEK?"

DEM Partili Çiçek'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a yönelttiği sorular şunlar:

"Bakanlığınızca işçi alacaklarının tamamı ödenene kadar sürecin takip edileceğinin açıklanmasından bugüne kadar Yıldızlar SSS Holding ve bünyesindeki ilgili şirketlerle hangi tarihlerde görüşme yapılmış, kaç yazılı bildirimde bulunulmuş ve bu girişimlerin sonuçları ne olmuştur? Eti Gümüş'ün Elazığ Maden işletmesinde ve Doruk Madencilik'te çalışan ve çalışmış işçilerin ödenmemiş ücret, zorunlu ücretsiz izin dönemi ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer alacaklarının ödenmemesi karşısında bakanlığınızca hangi işlemler yapılmıştır? Şirketin 6 Ağustos 2026 tarihli ödeme taahhüdünü yerine getirmemesi üzerine herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir? 28 Nisan 2026'da kamuoyuna açıklanan 'işçiye borcu olana kömür alım garantisi verilmez, devlete borcu olana teşvik verilmez' ölçütü, holding bünyesindeki hangi şirket veya işletme bakımından, hangi tarihte ve hangi işlemle fiilen uygulanmıştır? Yunus Emre Termik Santrali ve bu santrale kömür sağlayan ocak bakımından yerli kömür alım garantisi halen sürmekte midir? Sürmekteyse işçi alacakları ödenmediği halde bu ölçütün uygulanmamasının gerekçesi nedir? Bakanlığınızca Ankara Valiliği veya Emniyet birimlerine, işçilerin bakanlık önüne alınmaması, alandan uzaklaştırılması ya da eylemlerine müdahale edilmesi yönünde herhangi bir talep veya bildirimde bulunulmuş mudur? İşçilerin ücret ve tazminat alacaklarının tamamı ne zaman ödenecektir? Bakanlığınızın daha önce açıkladığı takip ve yaptırım iradesine rağmen alacakların bugüne kadar ödenmemesinin nedeni nedir? Ödemelerin yapılmaması halinde hangi somut işlemler uygulanacaktır?"