İşçi Servisi Anne ve Oğluna Çarptı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işçi servisinin çarptığı anne ve 7 yaşındaki oğlu yaralandı.
Büyükyoncalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.G. ve oğlu E.G'ye (7), S.Z. yönetimindeki 59 S 2176 plakalı işçi servisi minibüsü çarptı. Anne ve oğlu minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve oğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Servis sürücüsü gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
