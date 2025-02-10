İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte

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Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti Türkiye'yi suni gündemlerle oyalamakla meşgulken işçilerin gelecek kaygısı, iş kaygısı giderilmedi ve işçi kaldığı yerden bu yürüyüşüne bu mücadelesine devam ediyor" dedi.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, Beypazarı'ndan Ankara'ya yeniden yürüyüş başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz özelleştirme kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Daha önce 4 Aralık 2024 tarihinde termik santralin varlık satışı maden sahalarının işleme hakkının devriyle ilgili olarak bir süreç işletiliyordu ancak burada hem termik santral çalışanı işçiler hem maden sahalarındaki madenciler bu duruma karşı çıktılar ve biz işten atılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu işletmeler bu entegre tesisler yüksek bir karla çalışıyor 'özelleştirilmesine varlık satışına karşıyız' dediler seslerini yükselttiler bu aşamadan itibaren de bir yürüyüş başlatmışlardı ve ardından da ihale üç ay süreyle ertelenmişti 4 Mart 2025 tarihine kadar. Bugüne kadar bu erteleme sürecinin içinde AK Parti Türkiye'yi suni gündemlerle oyalamakla meşgulken işçilerin gelecek kaygısı, iş kaygısı giderilmedi ve işçi kaldığı yerden bu yürüyüşüne bu mücadelesine devam ediyor.

"İşletme hakkının devrinin iptalini sağlayana kadar omuz omuza yürümeye kararlıyız"

Çayırhan Termik Santrali'nde 751 işçi çalışıyor. Maden sahalarında da bin 393 madenci olmak üzere toplam 2 bin 104 işçiyi doğrudan ilgilendiren, onların ailelerini ilgilendiren, bölge esnafını ilgilendiren Ankara'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konu. Çünkü termik santral ve maden sahaları yüksek karla kamu eliyle işletiliyor. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu kesmek istemesi AK Parti'nin akıl alır gibi değil. Ancak AK Parti'nin yaptığı ilk berbat özelleştirme varlık satışı uygulaması bu da değil. Daha önce de buna benzer yaptı. Kamunun elindeki bu gibi karlı işletmeleri satıp sattığından elde ettiği geliri de yine özel elektrik üretim şirketlerine termik santrallere teşvik olarak ödüyor. Yani bir yandan hazinedeki parayı da yine bu şirketlerin kasasına koyuyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu madenciler, işçiler kabul etmiyor. Seslerini yükselterek Ankara'ya doğru yürümeye devam ediyorlar. Biz de onlara destek olmaya ve bu varlık satışını ve işletme hakkı devrinin iptalini sağlayana kadar da bu mücadelede omuz omuza yürümeye kararlıyız."