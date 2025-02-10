İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte

Geniş Video İzle

CHP'li Yavuzyılmaz, AK Parti'yi işçilerin kaygılarını görmezden gelmekle eleştirdi. Madenciler yürüyüşe geçti.

10.02.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti Türkiye'yi suni gündemlerle oyalamakla meşgulken işçilerin gelecek kaygısı, iş kaygısı giderilmedi ve işçi kaldığı yerden bu yürüyüşüne bu mücadelesine devam ediyor" dedi.

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, Beypazarı'ndan Ankara'ya yeniden yürüyüş başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz özelleştirme kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Daha önce 4 Aralık 2024 tarihinde termik santralin varlık satışı maden sahalarının işleme hakkının devriyle ilgili olarak bir süreç işletiliyordu ancak burada hem termik santral çalışanı işçiler hem maden sahalarındaki madenciler bu duruma karşı çıktılar ve biz işten atılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu işletmeler bu entegre tesisler yüksek bir karla çalışıyor 'özelleştirilmesine varlık satışına karşıyız' dediler seslerini yükselttiler bu aşamadan itibaren de bir yürüyüş başlatmışlardı ve ardından da ihale üç ay süreyle ertelenmişti 4 Mart 2025 tarihine kadar. Bugüne kadar bu erteleme sürecinin içinde AK Parti Türkiye'yi suni gündemlerle oyalamakla meşgulken işçilerin gelecek kaygısı, iş kaygısı giderilmedi ve işçi kaldığı yerden bu yürüyüşüne bu mücadelesine devam ediyor.

"İşletme hakkının devrinin iptalini sağlayana kadar omuz omuza yürümeye kararlıyız"

Çayırhan Termik Santrali'nde 751 işçi çalışıyor. Maden sahalarında da bin 393 madenci olmak üzere toplam 2 bin 104 işçiyi doğrudan ilgilendiren, onların ailelerini ilgilendiren, bölge esnafını ilgilendiren Ankara'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir konu. Çünkü termik santral ve maden sahaları yüksek karla kamu eliyle işletiliyor. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu kesmek istemesi AK Parti'nin akıl alır gibi değil. Ancak AK Parti'nin yaptığı ilk berbat özelleştirme varlık satışı uygulaması bu da değil. Daha önce de buna benzer yaptı. Kamunun elindeki bu gibi karlı işletmeleri satıp sattığından elde ettiği geliri de yine özel elektrik üretim şirketlerine termik santrallere teşvik olarak ödüyor. Yani bir yandan hazinedeki parayı da yine bu şirketlerin kasasına koyuyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu madenciler, işçiler kabul etmiyor. Seslerini yükselterek Ankara'ya doğru yürümeye devam ediyorlar. Biz de onlara destek olmaya ve bu varlık satışını ve işletme hakkı devrinin iptalini sağlayana kadar da bu mücadelede omuz omuza yürümeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Termik Santral, Çayırhan, AK Parti, Politika, Ekonomi, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:48:18. #1.11#
SON DAKİKA: İşçiler Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.