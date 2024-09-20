İşçilerden Vergi Adaleti Talepleri

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) bugün İzmir'de düzenlediği mitinge katılan binlerce işçi, vergide ve gelirde adalet için iktidara seslerini duyurmaya çalıştı. Düşük ücretler ve yüksek oranlı vergi kesintileri nedeniyle açlığa mahkum edildiklerini belirten bir işçi, "Sosyal yaşantımız kalmadı. Sadece geçinmek için çalışıyoruz. Eğitime yetişmeye çalışıyoruz" dedi. Bir başka işçi de "Patronların ve işverenlerin vermediği vergiyi işçiler veriyor" diye konuştu.

DİSK'in bugün İzmir'de "Gelirde, vergide, ülkede adalet" talebiyle düzenlediği mitinge katılan emekçiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Hiçbir şeye yetişemiyoruz"

Mitinge katılan Gonca T., aldığı maaşla çocuklarının ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını belirterek şunları söyledi:

"Aldığımız maaş bize yetmiyor. Nisanda aldığımız maaşı kasım ve aralıkta da almak istiyoruz. Çoluk çocuk sahibiyiz ve hiçbir şeye yetişemiyoruz. Maalesef çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını, bebeğim var bez ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorum. Hiçbir şeye yetişemiyoruz. Çocuğuma aldığım gıdaya, kantin masrafına, bez masrafına ve birçok şeyine yetişemiyorum. Kendime para ayıramıyorum. Vergilerimiz kesintisiz olsun artık. Maaşlarımız kesintisiz olsun."

"Patronların ve işverenlerin vermediği vergiyi işçiler veriyor"

Mitinge katılan Emin V., çalışanların işverenlerden daha fazla vergi ödediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İşçilerin en büyük sıkıntısı, maalesef ki kazançlarının çoğunu vergiye veriyorlar. Patronların ve işverenlerin vermediği vergiyi işçiler veriyor. Bu konuda kesinlikle işçilerin hakkı yeniliyor. Bu konuda çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Maalesef kendi ihtiyaçlarımızı sınırlı şekilde giderebiliyoruz. Çocuklarımız da bu konuda mağdur. Okul masrafları, dershane masrafları var. Masraflarını karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. Bizim talebimiz vergi düzenlemesi. Vergide adalet istiyoruz Özellikle emekli yasasının da geri çekilmesini bekliyoruz."

"Sadece geçinmek için çalışıyoruz"

Hat şoförü Yasin E., sadece geçinmek için çalışır hale geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aldığımız ücretler vergiler karşısında her geçen gün eriyor. Aldığımız zamlar karşılamıyor, zorlanıyoruz. İki tane çocuğum var. Örneğin dershaneye göndermek istiyoruz, gönderemiyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyoruz. Sosyal yaşantımız kalmadı. Sadece geçinmek için çalışıyoruz. Eğitime yetişmeye çalışıyoruz."

"Evinize et giriyor mu" sorusu üzerine geçmiş yıllarla kıyas yapan Yasin E., "Zaman zaman diyelim. Eskisi kadar değil zaman zaman giriyor. Bu vergi adaleti düzelirse bizler de biraz rahat edeceğiz" ifadelerini kullandı.