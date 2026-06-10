İşçinin Elektrik Çarpması: Tedavi Süreci Başladı - Son Dakika
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İşçinin Elektrik Çarpması: Tedavi Süreci Başladı

İşçinin Elektrik Çarpması: Tedavi Süreci Başladı
10.06.2026 18:03
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Iğdır'da elektrik akımına kapılan alçı ustası Ali Zeynel Ayhan, yoğun bakım tedavisinin ardından evine dönmeyi bekliyor.

Iğdır'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan alçı ustası, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım tedavisinin ardından evine döneceği günü bekliyor.

Iğdır'da yaşayan 44 yaşındaki 4 çocuk babası Ali Zeynel Ayhan, yaklaşık 1,5 ay önce bir inşaatın 4. katında alçı yapmaya başladı.

Çalıştığı sırada arkadaşlarının kopan makarayı kontrol etmesini istemesi üzerine harekete geçen Ayhan, elindeki 2,5 metrelik metal mastarla balkona geçmeye çalışırken karşıdaki yüksek gerilim hattına kapıldı.

Sağ kolu, göğsü, boynu, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar oluşan Ayhan, arkadaşlarının yardımıyla aşağı indirilerek, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ayhan, başına gelen olayı, hastanede 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öğrendi.

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi süren Ayhan, iyileşip evine döneceği günü bekliyor.

"Yoğun bakımdan çıktıktan sonra uyandığımda akıma kapıldığımı öğrendim"

Ayhan, AA muhabirine, olayın 28 Mayıs'ta şantiye apartmanında çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi.

İnşaatın dış cephesinde çalışan arkadaşlarının kopan makara ipi için kendisinden yardım istediğini anlatan Ayhan, "Makaranın ipi kopmuştu, beni çağırdılar, 4. kattan 3. kata indim balkona çıktım. Elimde 2,5 metrelik metal mastar vardı, o mastar ile balkona çıktığım an elektrik akımına kapılmışım. Gözlerimi açtığımda Erzurum Şehir Hastanesi'ndeydim. 43 gündür buradayım, 3 gün bilincim yerinde değildi, bana ne oldu, başıma ne geldi bilmiyordum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra uyandığımda akıma kapıldığımı öğrendim." dedi.

Ayhan, balkonun yüksek gerilim hattı kablolarının geçtiği yere çok yakın olduğunu ve bunu fark edemediğini dile getirdi.

Hastanede tedavisini yapan doktor, hemşire ve personele ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Ayhan, "Doktorlar gece gündüz benimle ilgilendi, yakında taburcu edecekler. Kalıcı hasar olur mu bilmiyorum. Sağ kolumun tedavisi ve fizik tedavilerim sürecek. Olayın etkisinden kurtulamıyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim. Çocuklarımı çok özledim." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi'ndeki doktorlardan Emre Nohutçu, elektrik akımına kapılması sonucu bir süre yoğun bakımda kalan Ayhan'ın sağ kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece derin yanıklar oluştuğunu, 2 kez ameliyat edildiğini belirterek, hastayı yakından takip ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

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