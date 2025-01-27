İşgal Altında İHA Saldırısı: 2 Ölü - Son Dakika
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İşgal Altında İHA Saldırısı: 2 Ölü

Batı Şeria'da İsrail İHA'sının saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27.01.2025 15:47
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bir aracın İsrail ordusuna ait insanız hava aracıyla (İHA) vurulduğu, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail İHA'sı, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Nur Şems Mülteci Kampı yakınında yer alan Nablus Caddesi'nde bir aracı hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tulkerim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olmadığı bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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