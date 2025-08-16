İşgal Altında Saldırılar Artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile askerlerin düzenlediği saldırılarda 1'i kadın 2 Filistinli yaralandı.

Beyder Bedevi Haklarını Savunma Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Halhul beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinli çiftçilere saldırdı.

İsrailliler tarafından darbedilen Filistinli Necla Hüseyin Akil'in vücudunda morluklar oluştu, yaralı kadın hastaneye nakledildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Saad bölgesindeki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir gence ilk müdahalenin yapıldığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da evleri yıkma, bölge halkını zorla topraklarından çıkarma, yasa dışı yerleşimleri genişletme gibi saldırılarını artırarak "Batı Şeria'nın ilhakına" zemin hazırlamaya çalıştığı belirtiliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.