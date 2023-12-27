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İşgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İşgal altındaki Batı Şeria'da 6 Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu hayatını kaybeden 6 Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'in baskın düzenlediği Tulkerim'de genel grev ilan edildi ve esnaf kepenk kapattı. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da şiddeti artırdı ve 311 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria\'da 6 Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı
27.12.2023 - 14:45,
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bu sabah İsrail güçlerince öldürülen 6 Filistinli genç son yolculuklarına uğurlandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail'in Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıyla bombalaması sonucu hayatını kaybeden Ahmed Enver Hamarişe (19), Ahmed Abdurrahman İsa (19), Ethem Muhammed Fahmavi (23), Yezen Ahmed Fahmavi (23), Faris Husam Fahmavi (29) ve Ahmed Mustafa Fahmavi (17) için cenaze töreni düzenlendi.

Tulkerim'deki devlet hastanesinden alınan Filistin bayraklarına sarılı cenazeler, omuzlarda taşındı.

Cenaze töreninde İsrail'e tepki

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi dahil tüm bölgelerdeki Filistinlilere saldırılarına tepki gösterdi.

El-Avde Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gençlerin naaşları Nur eş-Şems Mülteci Kampı'ndaki kabristanlıkta toprağa verildi.

Yas dolayısıyla esnaf kepenk kapattı

Öte yandan İsrail'in baskın düzenlediği Tulkerim'de, Fetih Hareketinin çağrısıyla, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinliler için yas tutmak adına genel greve gidildi, esnaf kepenk kapattı.

İsrail güçlerinin bu sabah Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 311 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA
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