İşgal altındaki bölgelerde genel grev başladı

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarına yönelik Beyrut'taki suikastının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün pek çok bölgesinde genel greve gidildi.

Filistin direniş gruplarının çağrısıyla başlatılan grev kapsamında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tüm işyerleri ve kurumlar kapatıldı, şehir içi ulaşım durduruldu. Sokakların bomboş olduğu kentlerde herhangi bir ticari hareketlilik yaşanmıyor.

Filistinli grupların grev çağrısına katılacaklarını açıklayan bankalar da bugün kapılarını açmadı.

Filistin'deki ulusal ve İslami gruplar, dün Aruri'nin suikastla öldürülmesi üzerine Batı Şeria'da çarşamba günü genel grev ilan etmişti. Filistinli Gruplar Koordinasyon Komiteleri de çarşamba günü Aruri için yas ilan ederek "genel grev" yapılacağını duyurmuştu.

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.