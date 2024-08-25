İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerin vahşeti anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerin vahşeti anlatıldı

İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerin vahşeti anlatıldı

TRT World ekipleri tarafından çekilen 'Kutsal İşgal' belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde, Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı. Panelde Filistinli aktivistler ve tarihçiler, İsrail'in işgal politikalarını ve Filistinlilere uygulanan baskıyı anlattı.

25.08.2024 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin gösterimi öncesi düzenlenen panelde Gazze'de barış ve ateşkesin önündeki engeller ele alındı. ???????

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen " İsrail'in işgali, dünya çapında bir ahlak krizini nasıl tetikledi? Barış ve ateşkesin önündeki engeller" başlıklı ilk panelde Filistinli aktivist Issa Amro, Avustralyalı aktivist ve tarihçi Robert Martin, Filistinli düşünür Prof. Dr. Sami al-Arian ile panele çevrim içi olarak katılan Yahudi kökenli İngiliz tarihçi Prof. Ilan Pappe konuşmacı olarak yer aldı.

Arian, İsrail'in iki devletli çözüme yanaşmamasının uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu belirterek, "30 yılı aşkın sürede iki devletli çözüm için potansiyel bir fırsat vardı. Ancak, yerleşimci nüfusunun 115 binden 800 bine çıkmasıyla birlikte İsrail hükümeti toprak bırakmaya hiç niyetli olmadığını gösterdi." dedi.

"Filistinliler için hayatı yaşanmaz hale getirmeye çalışıyorlar." diyen Arian, İsrail'in stratejisinin bir parçası olarak devam eden şiddete ve yerinden edilmeye dikkati çekti.

Arian, İsrail'in eylemlerinin sadece işgali sürdürmekle ilgili olmadığını, ne pahasına olursa olsun Yahudi çoğunluğu korumak için Filistinlileri etnik olarak temizlemek amacı taşıdığını belirterek, "Dünya siyonizmin gerçek yüzüne tanıklık ediyor; adalete yer vermeyen, yalnızca tahakküm ve yerinden etmeye dayalı bir proje." dedi.

Amro da İsrail'in kendisini Orta Doğu'da "Batılılaşmış" ya da "demokratik" olarak pazarlamaya çalıştığını belirterek, Batı Şeria'da Filistinlilere uygulanan sistematik baskı ve şiddeti kınadı.

İsrail'e savaşı sona erdirmesi için birçok ülkeden ciddi bir baskı olmadığını vurgulayan Amro, konuşulması gerekenin "İsrail'in dokunulmazlığı" olduğunu kaydetti.

Amro, "İsrail'in bahsettiği ateşkes, zaman kazanmak için kullanılan bir taktik. Barış istemiyorlar; sessizliğimizi istiyorlar." dedi.

Filistinlilerin su gibi kaynaklardan kasten yoksun bırakıldığı ve çoğu zaman İsrailli yetkililerin suç ortaklığıyla yerleşimciler tarafından taciz ve şiddete maruz bırakıldığı Batı Şeria'daki korkunç yaşam koşullarını anlatan Amro, "Her gün Batı Şeria'da ilan edilmemiş bir savaşa direniyoruz. Mesele bombalar ve tanklar değil; mesele evlerimizi isteyerek terk etmemiz için hayatlarımızı yaşanmaz hale getirmek." ifadelerine yer verdi.

Amro, "Bizim için var olmak direnmektir. Topraklarımızda kalmak, kimliğimizi canlı tutmak, bizim mücadelemiz bu." ifadelerini kullandı.

"İşgal cezasızlıkla sürdürülüyor"

Martin ise işgalin acımasızlığına ilk elden tanık olduğu El Halil'de yaşadıklarını anlattı.

Martin, Filistinli bir çocuğun bir yerleşimci tarafından kasıtlı olarak ezildiği ve suçun ağırlığına rağmen yerleşimcinin hiçbir sonuçla karşılaşmadığı üzücü bir olayı da paylaştı.

"İşgal, cezasızlıkla sürdürülüyor." diyen Martin, Batı medyasının İsrail'in eylemlerine ilişkin tasvirini kınadı.

Martin, "Filistin'e bir şüpheci olarak gittim ama oradan bir tanık olarak ayrıldım. Gördüğüm şey, İsrail'in dünyaya sattığı sterilize edilmiş anlatıya meydan okuyan bir gerçeklikti." ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin direncini vurgulayan Martin, "Dünya Filistinlilerin direnmek için her türlü hakka sahip olduğunu anlamalıdır." dedi.

"Küresel söylemde önemli bir dil değişimi var"

Pappe de daha geniş bir perspektif sunarak, Filistin ile mevcut küresel dayanışma hareketinin önceki yıllara kıyasla daha kapsayıcı olduğunu vurguladı.

Pappe, "Dil değişiyor. Daha fazla insan İsrail'in politikalarını olduğu gibi, apartheid, etnik temizlik ve soykırım şeklinde adlandırıyor. Bu küresel söylemde önemli bir değişimdir." ifadelerine yer verdi.

Bu hareketin azınlık ve savunucu gruplardan farklı nesillere ve siyasi görüşlere kadar toplumun çeşitli kesimlerini içerdiğini kaydeden Pappe, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan son kararların önemli olduğunu hatırlattı.

Pappe, bununla birlikte söz konusu alınan kararların sahadaki durumu etkilemek için genellikle yetersiz olduğunu dile getirdi.

Değişimin olduğunu ancak yavaş ilerlediğini kaydeden Pappe, "Asıl zorluk, kamuoyunda artan farkındalık ile sahadaki korkunç gerçeklik arasındaki boşluğu doldurmaktır." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, istanbul, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Belgesel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerin vahşeti anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:34:03. #1.11#
SON DAKİKA: İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimcilerin vahşeti anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement