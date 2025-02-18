İshak Paşa Sarayı'nda Büyüleyici Gün Batımı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çevresi karla kaplı İshak Paşa Sarayı'ndan izlenen gün batımı manzarası, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan saray, doğusu ve güneyi sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde bulunuyor.

Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyor.

Yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan tarihi yapı, her dönem yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Son günlerde etkili kar yağışıyla çevresi beyaza bürünen saray bölgesinde, havanın açık olduğu dönemlerde eşsiz gün batımı manzarası oluşuyor.

Son günlerde fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Çevresi karla kaplı tarihi sarayı, eşsiz gün batımı manzarasında karelerine yansıtmak isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunu da son günlerde bölgeye rağbet gösteriyor.

İstanbul'dan gelen fotoğrafçılardan Filiz Parlakkılıç, AA muhabirine, bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini ve tarihi yapının mimarisinden etkilendiğini söyledi.

Soğuk havaya rağmen geziden keyif aldığını ifade eden Parlakkılıç, "Gün batımıyla ilgili güzel fotoğraflar çektik. Manzara muhteşem, fotoğraf çekmek çok güzel." dedi.

Mersin'den gelen Metin Gönden ise fotoğrafçılığı hobi olarak yaptığını, Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri çok beğendiğini dile getirdi.

"Çok güzel ve nefes kesici bir manzara var"

Figen Gündüz de Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezip fotoğrafladığını anlatarak, "İlk defa Ağrı'ya geldim. İshak Paşa Sarayı'nın fotoğraflarını çekiyoruz. Çok güzel ve nefes kesici bir manzara var. Daha uzun soluklu gelip burada kalmak istiyorum. Hava soğuk ama bu güzelliği fotoğraflamak için buradayız. Güzel fotoğraflar çektim diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tur rehberlerinden Mahmut Çebi ise son 10 yıldır doğu illerinin çok ciddi şekilde yerli turist ağırlamaya başladığını söyledi.

Geçmişte turizmin yaz aylarında sadece denize indirgendiğine ancak Doğu Ekspresi ile doğu illerine daha çok kişinin gelmeye başladığına işaret eden Çebi, şunları kaydetti:

"İnsanların kafasında bir algı vardı, bu kırıldı. Özellikle sosyal medya burada çok iyi bir görev üstlendi. Bilinçli insanlar da kendilerini iyi tanıttı. Yıllardır bu mesleğe kendini vermiş biri olarak, batıda görülmesi gereken yerler ne kadar çoksa doğuda da görülmesi gereken yerler o kadar çok. Ülkenin en yüksek dağının dibindeyiz. Dedelerimiz o kadar güzel bir saray yapmışlar ki sanatın taşlara nasıl işlendiğini görüyoruz. İnsanlar burayı gördüklerinde o kadar etkileniyor ve mutlu oluyorlar ki 'İyi ki gelmişiz ve görmüşüz.' diyorlar."