İsias Otel Davası Beşinci Duruşması Başladı

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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(ADIYAMAN) - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'e ilişkin davanın beşinci duruşması başladı. Duruşma öncesi açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bu oteli yaparken suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu davalarımız, inancımız odur ki, en iyi şekilde sonuçlanacak ve başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacağını düşünüyorum" dedi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li öğrencilerinin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Oteli davasının beşinci duruşması, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmayı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC iktidar ve ana muhalefet parti milletvekilleri, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu ve çok sayıda kişi takip ediyor.

Aileler, duruşma öncesinde depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak Adıyaman Adliyesi önünde toplandı.

'Ben başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım'

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün kesimlerinin birlik ve beraberlik içinde, tek yürek olarak Adıyaman'da olduklarını söyledi. Bir baba olarak da burada bulunduğunu aktaran Başbakan Üstel, şunları söyledi:

"Bizi her zaman büyük bir coşkuyla misafirperver Adıyaman halkı karşılıyor. Kendilerine halkım adına yürekten teşekkür ediyorum. Bugün beşinci kez mahkeme salonuna gireceğiz. 6 Şubat tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan asrın felaketinde binlerce insanımızı yitirdik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, evlatlarımızı yitirdik, çocuklarımızı kaybettik. Bu acı büyük bir acıdır. Hiçbir zaman dinmeyecek bir acımızdır. Ben başbakan olarak ama en önemlisi bir baba olarak bulunmaktayım. Ana muhalefet başkanı olarak, yine bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, halkımız bir bütün içerisinde mahkeme salonunda, mahkemenin dikkatli bir şekilde kararını izleyeceğiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güvenimiz sonsuzdur. Ama biz burada, halkımın hakkını, hukukunu korumak için buradayız. Evlatlarımıza mezar olan İsias Otel gibi, diğer otellerin olmaması için bunu sonuna kadar savunacağız. Bizim inancımız, bu oteli yaparken, suç işleyenler mahkemeler huzurunda gerekli cezayı alana kadar biz bu davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu davalarımız, inancımız odur ki, en iyi şekilde sonuçlanacak ve artık bu davalar gibi başka bir doğal afetlerde yaşanmaması adına örnek bir dava olacağını düşünüyorum. Bu yüzden biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak, bu davanın peşindeyiz. Bu davaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir dayanışma, birlik içerisinde. Bütün kesimler tek yürek halinde. Bugün davanın en iyi şekilde sonuçlanacağının inancını taşıyoruz."

'Bilirkişi raporu, İsias davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır'

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu ise bugünkü duruşmada okunacak bilirkişi raporuna değindi. Raporda, İsias Otel'in nasıl yıkıldığına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığını ifade eden Yücesoylu, raporun adalet arayışında güçlü bir temel sunduğunu belirtti. Duruşmada okunacak raporun ardından suçluların en ağır şekilde ceza almalarını beklediklerini ifade eden Yücesoylu, şöyle konuştu:

"Son çıkan bilirkişi raporu, İsias davasındaki adalet arayışımıza güçlü bir temel sunmaktadır. Rapor, İsias Otel'in saniyeler içinde kum yığınına dönüşmesine neden olan usulsüzlükleri açıkça belgelemiştir. Otel denen yapının proje aşamasından yıkıldığı güne kadar her aşamada usulsüzlükler olduğu, bilime uygun yapılmadığı, beton kalitesinden etriye aralıklarına, kaçak asansör için döşemelerin kesilmesine, iki bina arasında yeterli derz aralığı olmamasına, kaçak katın yıkıma etkisine, belgelerde usulsüzlükler ve daha sayamadığımız birçok konu raporda bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu da adalet mücadelesinde öne sürdüğümüz olası kast ile yargılanma talebimizi daha da güçlendirmiştir. Artık bu delillerle, suçluların hak ettikleri en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Bu dava, yalnızca kaybettiğimiz sevdiklerimiz için değil, gelecekte başka çocukların, öğretmenlerin, anne ve babaların yaşam haklarının ellerinden alınmaması için de yürütülmektedir. İsias Otel, saniyeler içinde yıkılarak evlatlarımızı, ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve rehber dostlarımızı bizden kopardı. Ancak biz biliyoruz ki bu bir doğal afet değil, açgözlülük, ahlaksızlık ve sorumsuzluklarla örülmüş bir cinayettir."

'Adı geçen kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesi elzemdir'

Yücesoylu, savcılık tarafından hazırlanacak olan iddianamede adı geçen kamu görevlilerinin yargılamaya dahil edilmesi elzem olduğunu belirterek, "Bu kişiler, devletin kendilerine verdiği yetkiyi suistimal ederek güvenliğimizi sağlaması gereken yapıların adeta ölüm tuzağına dönüşmesine sebep olmuştur. Bu kişilerin yargılanması, hukukun üstünlüğü ve toplum vicdanı adına hayati bir adımdır. Adalet Bakanlığı'na, savcılık makamına ve mahkeme heyetine çağrımız nettir: Tüm sorumluların 'olası kast' ile yargılanması için gereken adımları atın" şeklinde konuştu.