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4 GÜNDÜR SÜREN İSİAS OTEL DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ - Son Dakika
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4 GÜNDÜR SÜREN İSİAS OTEL DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava duruşmasının 4'üncü gününde ara karar verildi. Tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların ise tutuksuzluk halinin adli kontrol ile devamına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, mobese kayıtlarının istenmesine, kamu görevlilerinin dosyasının akıbetinin savcılığa sorulmasına ve tanıklardan Mustafa Murat Ahmet Kuştepe'nin zorla duruşmaya getirilmesine karar verdi. Duruşma, 26 Nisan 2024'e ertelendi.

4 GÜNDÜR SÜREN İSİAS OTEL DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ
06.01.2024 - 23:11,
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4 GÜNDÜR SÜREN İSİAS OTEL DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava duruşmasının 4'üncü gününde ara karar verildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 150 kişilik salonunda görülen dava, sırasıyla sanıkların dinlenmesi ile devam etti. Mahkeme heyeti saat 19.45'te ara kararını vermek üzere duruşmaya ara verdi ve saat 22.00'de son oturum yeniden başladı.

Tutuklu sanıklardan Ahmet Bozkurt, Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız ve Halil Bağcı'nın tutukluluğunun devamına, tutuksuz yargılanan sanıkların ise tutuksuzluk halinin adli kontrol ile devamına, sanıkların mahkemeye getirilmesi talebinin reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, mobese kayıtlarının istenmesine, kamu görevlilerinin dosyasının akıbetinin savcılığa sorulmasına, farklı cezaevine gönderilmemelerine yer olmadığına ve tanıklardan Mustafa Murat Ahmet Kuştepe'nin zorla duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Duruşma, 26 Nisan 2024'e ertelendi.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Kaynak: DHA
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