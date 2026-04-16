IŞİD Operasyonu: 9 Gözaltı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü IŞİD'a yönelik Malatya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin geçmiş dönemlerde Irak'ta IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edildi. Bu kapsamda Malatya ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"Silah, mühimmat ve örgütsel materyal ele geçirildi"

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.