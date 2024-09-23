Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlendi

Geniş Video İzle

Siirt'te 'Işık Hadisesi', bulut nedeniyle izlenemedi. Etkinlikte manevi anlar yaşandı.

23.09.2024 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te 'Işık Hadisesi' bulut nedeniyle gerçekleşmedi

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretlerinin yaptırdığı ışık düzeneğiyle her yıl ekinokslarda, 21 Mart ve 23 Eylül günlerinde doğan güneşin ilk ışıkları İsmail Fakirullah Hazretlerinin başucunu aydınlatması hadisesi, havanın bulutlu olması nedeniyle izlenemedi.

Siirt Valiliği tarafından düzenlenen programda sabah namazında vatandaşlar ilçede bir araya geldi. Saat 06.25 sularında ilçe meydanında yapılması planlanan program, havanın bulutlu olması nedeniyle gerçekleşmedi. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi Tillo'da buluştu. Programda İbrahim Hakkı Hazretlerinin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Manevi duygular yaşadığını belirten Semanur Aktaş; "Üniversite okuyorum. Bu etkinliği izlemek için geldik. Çok güzel bir atmosfer. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes gelsin" dedi.

Işık hadisesini görmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mahsun Aydın; "İstanbul'da oturuyorum. Bu hadiseyi görmek için eşim ve kızımla beraber buraya geldik. Kadınlar, erkekler, çocuklar, gençler herkes gelmiş. Her sene 21 Mart ve 23 Eylülde olması çok güzel. Bunun bütün Türkiye halkının gelip görmesi gerekir. Büyük İslam alimlerinin nasıl yetiştiğini ve Allah'ın yardımıyla nelere muktedir olduklarını gelip görmeleri elzemdir ve şarttır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe 22. dönem TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt'li ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Yaşam, Tillo, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
09:32 Bursa’da eğitim uçağı düştü 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
18:42 Özel’i topa tutan Yüksel Arslan’a, Mansur Yavaş’tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı Özel'i topa tutan Yüksel Arslan'a, Mansur Yavaş'tan uyarı gecikmedi: Sil bu açıklamayı
18:22 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia İki parti birleşiyor Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 ’’Trafik kazası’’ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık ''Trafik kazası'' yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:48 Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Genç kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 10:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Işık Hadisesi Bulutlar Nedeniyle İzlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement