Işıkhan ve İsveç Temsilcileri Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsveç milletvekili, Azınlıklar ve Hristiyan Toplumlar Komisyonu Başkanı Yusuf Aydın ve İsveç Süryani toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından Bakanlık'ta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihiyle Süryani toplumu gibi birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan ata toprağım Mardin, hoşgörü ve kardeşliğin kalesidir. Bu anlayışla asırlar boyunca barış içinde yaşadığımız, ortak değerleri paylaştığımız Süryani toplumu ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."