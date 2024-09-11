İSİPAB İsrail'e çağrıda bulundu: Saldırıları durdurun ve Gazze'ye yardım sağlayın

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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), uluslararası topluma " İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurması ve Gazze halkına gıda ve ilaç sağlaması" çağrısında bulundu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta başlayan ve iki gün sürecek İSİPAB İcra Komitesinin 52'nci toplantısının ilk gününün ardından Rabat Deklarasyonu yayınlandı.

Bildiride, özellikle uluslararası kararda nüfuz sahibi güçler ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Filistin topraklarındaki ablukanın kaldırılması, Gazze halkına gıda ve ilaç sağlanması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerindeki çok taraflı parlamento örgütleri ve ulusal parlamentoları "İsrail'i Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmaya zorlamak için çalışmaya" çağrıldı.

Filistinli mahkumların özgürlüğünün, Filistin meselesinin adil bir şekilde çözülmesi için müzakere gündeminin başını çekmesi gerektiği belirtilen bildiride, İsrail ve Filistin arasında esir takası anlaşması yapılması gerektiği vurgulandı.