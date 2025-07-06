İşitme engelli Filistinli, Gazze'de yaşananları "duymayan kalmasın" diye işaret dilini kullanıyor - Son Dakika
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İşitme engelli Filistinli, Gazze'de yaşananları "duymayan kalmasın" diye işaret dilini kullanıyor

06.07.2025 11:53
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İşitme engelli Filistinli aktivist Süleyman Ebu Amra (27), Gazze'deki savaşı ve yaşanan insani dramı dünya genelindeki ve Gazze'deki işitme engellilere işaret diliyle aktarıyor.

İşitme engelli Filistinli aktivist Süleyman Ebu Amra (27), Gazze'deki savaşı ve yaşanan insani dramı dünya genelindeki ve Gazze'deki işitme engellilere işaret diliyle aktarıyor.

Gazze genelinde yaklaşık 12 bin işitme engelli bulunuyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden savaş, duyamadıkları için etraflarında olan bitenden ve karşılaşmaları muhtemel tehlikelerden haberdar olmayan işitme engelliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşitme kaybı yaşayan ve kullandığı kulaklıkla duyabilen Ebu Amra, işitme engelliler için bir şeyler yapma gayesiyle işaret diliyle videolar çekiyor. Sosyal medya üzerindeki çeşitli platformlarda gruplar kuran Ebu Amra, çektiği bu videoları Gazze'deki ve dünyadaki binlerce işitme engelliye ulaştırıyor.

İşitme engellileri uyarıyor

Ebu Amra, Gazze'deki işitme engellileri tehlikelere karşı uyarmaya, dünyadakileri ise Gazze'de yaşananlardan haberdar etmeye çalışıyor.

Süleyman Ebu Amra, "Okuma ve yazma bilmeyen işitme engellilere yardım etmeye çalışıyorum. Ben biraz duyduğum için gördüğüm ve duyduğum şeyleri işaret diliyle videoya çekiyorum ve Gazze'de neler olduğunu onlara anlatıyorum." diyor.

İşitme engellilerin işiten kulağı, konuşan dili olmaya çalışıyor

İşitme engellilerin teşvikiyle bu işe başladığını anlatan Ebu Amra, WhatsApp, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına yüklediği videolarla Gazze'de ve yabancı ülkelerdeki işitme engellilere ulaştığını aktarıyor:

"Bir olay yaşandığında anında olay yerine gidip açıklama alıyorum ve bunu işaret diline aktarıyorum. İşitme engelliler önceden bir şey öğrenemiyordu şimdi bu videolar sayesinde neler olduğunu biliyorlar. Dünyadaki diğer ülkeler de bu sayede Gazze'de neler yaşadığını öğrendi."

Ebu Amra, "her gün saat 07: 00'de hastaneye (Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi) geldiğini, akşam 23: 00'e kadar durup işitme engellilere neler olup bittiğini aktardığını, savaş bitene kadar da bunu yapmaya devam edeceğini" dile getiriyor.

Saldırılarda yaralanan bazı işitme engellilerden çağrılar aldığını anlatan Ebu Amra, "Yaralanıyorlar ama tedavi olamıyorlar. Gazze'de sağlık sisteminin durumu zaten çok kötü. Dünyadan onlara yardım gelmesi için durumlarını anlatan video çekiyorum ve yayınlıyorum." ifadesini kullanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşitme engelli Filistinli, Gazze'de yaşananları 'duymayan kalmasın' diye işaret dilini kullanıyor - Son Dakika

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