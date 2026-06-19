Manavgatlı Güreşçi Müslüm Berat Aslan'dan Türkiye Şampiyonluğu

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcusu Müslüm Berat Aslan, Çorum'da düzenlenen İşitme Engelliler Yıldızlar, Gençler, Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'ndan iki madalyayla döndü.

Güreş sporcusu Müslüm Berat Aslan, 16-18 Haziran 2026 tarihinde Çorum'da düzenlenen şampiyoda iki madalya kazandı. Aslan, Gençler Serbest Güreş 65 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Büyükler Serbest Güreş 65 kilogram kategorisinde de Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Aslan, Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası Milli Takım Hazırlık Kampı'nda hazırlık sürecini tamamladıktan sonra Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. Müslüm Berat Aslan'ın Avrupa Şampiyonası'nda da Manavgat ve Türkiye adına en iyi performansı sergilemesi bekleniyor.