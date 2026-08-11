İskenderun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü emniyet tarafından yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. ve H.İ.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?