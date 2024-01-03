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İskenderun'da Balon Balığı Yiyen 7 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
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İskenderun'da Balon Balığı Yiyen 7 Kişi Zehirlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle yemek olarak tüketti. Ancak balığın zehirli olduğunu fark eden kişi ve yanındaki 6 kişi zehirlenme belirtileri göstererek hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi olan 7 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İskenderun\'da Balon Balığı Yiyen 7 Kişi Zehirlendi
03.01.2024 - 02:07,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 2'si çocuk 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi.

Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlendiği tespit edildi.

Buradaki ilk müdahalenin ardından zehirlenen 7 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın oğlu Doğan A, gazetecilere "Babam bizimkileri yemeğe davet etmişti. Babam bugün şansına balon balığı yakalamış, balık da zehirli olduğu için fenalaştılar." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Balon Balığı Yiyen 7 Kişi Zehirlendi - Son Dakika
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