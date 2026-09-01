İskenderun'da Çöple Kirlenen Oturma Grubu Sanat Eseri İlan Edildi, Çevre Kirletme Cezası 10 Bin Liraya Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da Çöple Kirlenen Oturma Grubu Sanat Eseri İlan Edildi, Çevre Kirletme Cezası 10 Bin Liraya Çıkıyor

İskenderun\'da Çöple Kirlenen Oturma Grubu Sanat Eseri İlan Edildi, Çevre Kirletme Cezası 10 Bin Liraya Çıkıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil bandında kullanıldıktan sonra çöpleri temizlenmeyen oturma grubu, belediye ekipleri tarafından şeritle çevrilip 'sanat eseri' olarak sergilenmeye başlandı. Tabelalarda, 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' ifadesi yer aldı.

HATAY'ın İskenderun sahilinde kullanıldıktan sonra üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakılan oturma grubu, belediye ekipleri tarafından şeritle çevrilip, etrafına 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur' yazılı tabelalar yerleştirilerek sergilenmeye başladı.

İskenderun sahilinde temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir oturma grubunun masasının yiyecek ve içecek artıklarıyla kirletilip üzerindeki çöpler temizlenmeden bırakıldığını gördü. Ekipler, bunun üzerine sosyal farkındalık yaratmak amacıyla oturma grubunun çevresini şeritle çevirdi. Belediye ekipleri, önüne de 'Bu sanat eseri İskenderun'umuzu temiz tutmayı beceremeyen bir vatandaşımızın çalışmasıdır. 7 gün boyunca sizin beğeninize sunulmuştur. Sanatçımıza iyi dileklerinizi iletmeyi unutmayın' ifadesinin yer aldığı tabelalar yerleştirdi.

'CEZALARIN CAYDIRICI OLMASI LAZIM'

Duruma tepki gösteren İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, benzer olayların yaşanmaması için önlem alacaklarını kaydederek, "Kirleticilerin kirletmekte ısrar etmesi üzerine cezai işlemleri hayata geçirme kararı aldık. Belediye meclisimizde alacağımız kararla 3 bin lira olan çevre kirletme cezasını 10 bin lira veya üzerine çıkmak istiyoruz. Çünkü insanların cezayla canını yakmak değil ama cezanın caydırıcı olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da Çöple Kirlenen Oturma Grubu Sanat Eseri İlan Edildi, Çevre Kirletme Cezası 10 Bin Liraya Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı İşte 38 günde toplanan para Özgür Özel partisinin bütçesini açıkladı! İşte 38 günde toplanan para
Girne faciasının kahramanı Tam 100 kişiyi kurtardı Girne faciasının kahramanı! Tam 100 kişiyi kurtardı
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu Jandarmanın dikkati, emekli öğretmeni son anda kurtardı: Az daha tüm birikimini kaptırıyordu
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı Suçlamanın detayı belli oldu İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu
Emekliye ’dev zam’ hazırlığı Emekliye 'dev zam' hazırlığı

13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
12:38
KAP geldi İşte Osimhen’in yedeği
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği
12:37
Altının kaderi belli oluyor Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
Altının kaderi belli oluyor! Geri sayım başladı, gözler açıklanacak veride
12:25
Trump’ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 13:21:10. #7.12#
SON DAKİKA: İskenderun'da Çöple Kirlenen Oturma Grubu Sanat Eseri İlan Edildi, Çevre Kirletme Cezası 10 Bin Liraya Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement