İskenderun\'da demir korkuluk ayağına saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep'te Döviz Bürosu Çalışanı Yanlışlıkla 3 Tam Altın Verdi

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.