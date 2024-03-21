İskenderun'da dolu yağışı çevreyi beyaza büründü - Son Dakika
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İskenderun'da dolu yağışı çevreyi beyaza büründü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Meteoroloji genel müdürlüğü Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde de sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışının etkili olduğunu ifade eden Nurettin Avcı, 'Dolu yağdı, yağmur yağdı, şimşekler çaktı biraz korktuk. İşte bizde dış cephe işi yapıyoruz, işimiz biraz engelleniyor ama ne yapalım takdiri ilahi. Yapacak bir şey yok, yağmur berekettir' ifadelerini kullandı.

21.03.2024 00:13
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İskenderun'da dolu yağışı çevreyi beyaza büründü

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Meteoroloji genel müdürlüğü Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinden itibaren Hatay'da başlayan yağışlı hava kısım kısım etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde de sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Dolu yağışının etkili olduğunu ifade eden Nurettin Avcı, "Dolu yağdı, yağmur yağdı, şimşekler çaktı biraz korktuk. İşte bizde dış cephe işi yapıyoruz, işimiz biraz engelleniyor ama ne yapalım takdiri ilahi. Yapacak bir şey yok, yağmur berekettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da dolu yağışı çevreyi beyaza büründü - Son Dakika

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