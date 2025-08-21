İskenderun'da Dronlu Güvenlik Uygulaması

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince dron destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ana caddelerde ve konteyner kentlerde uygulama yapıldı.
Uygulama noktalarında çevre güvenliği alan ekipler sürücü ve yayaların GBT (Genel Bilgi Toplama) taramasını gerçekleştirdi.
Ekipler durdurdukları araçlarda da arama yaptı.
