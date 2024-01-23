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İskenderun'da Engelli Bireyin Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Engelli Bireyin Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, Şüpheli Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onat'ın akülü tekerlekli sandalyesi çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sandalyenin bulunması için çalışma başlattı ve şüpheli M.K'yi yakaladı. Onat, sandalyesinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve polis ekiplerine teşekkür etti. Şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İskenderun\'da Engelli Bireyin Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, Şüpheli Yakalandı
23.01.2024 - 20:51,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde doğuştan bedensel engelli Süleyman Onat'ın çalınan akülü tekerlekli sandalyesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.K'yi belirlenen adreste çalınan tekerlekli sandalyeyle yakaladı.

Onat, gazetecilere, sandalyesi bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sandalyesi çalındıktan sonra dışarı çıkamadığını anlatan Onat, polis ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Engelli Bireyin Akülü Tekerlekli Sandalyesi Çalındı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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