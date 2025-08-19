Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki binanın boşluğuna düşen kişi yaralandı.
Modernevler Mahallesi'ndeki inşaata giren Mehmet Ali U. (66), yaklaşık 4 metre yükseklikten boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla ambulansa taşınan Mehmet Ali U, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da İnşaatta Düşme Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?