 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İskenderun'da işçi servisi kazası: 1'i ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İskenderun'da işçi servisi kazası: 1'i ağır 18 kişi yaralandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen işçi servisi kazasında, N.K. yönetimindeki bir otobüs ile F.S. yönetimindeki başka bir otobüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, hemen hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

15.01.2024 - 13:29,
Abone Ol

HATAY'ın İskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. yönetimindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

İskenderun\'da işçi servisi kazası: 1\'i ağır 18 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İskenderun, İtfaiye, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da işçi servisi kazası: 1'i ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: İskenderun'da işçi servisi kazası: 1'i ağır 18 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement