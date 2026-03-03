İskenderun'da Kırmızı Işıkta Kaza - Son Dakika
İskenderun'da Kırmızı Işıkta Kaza

03.03.2026 22:59
İskenderun'da kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletle çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan B.E. kontrolündeki 31 MD 1715 plakalı motosiklet, E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H., ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
