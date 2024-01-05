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İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Sakarya ve Kurtuluş mahallelerinde çalınan motosikletlerle ilgili yapılan araştırmada, İ.İ. ve H.A'nın şüpheli olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İskenderun\'da motosiklet hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
05.01.2024 - 20:43,  Güncelleme: 20:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya ve Kurtuluş mahallelerinde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda motosikletleri İ.İ. ve H.A'nın çaldıkları tespit edildi.

Ekipler şüphelileri belirledikleri adreslerin yakınında kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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