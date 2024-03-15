İskenderun\'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Seçimler kritik, maç 31 Mart'ta bitecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars'ta yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kritik olduğunu belirterek, seçimlerin 90 dakika süreceğini ve son dakikaya kadar bütün eforun sahada olması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin, Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan bahsederek, diğer partilerden aday olan kişilere de destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Kars'ın problemlerinin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtti.