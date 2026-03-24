İskenderun'da Okul Çevresi Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Okul çevrelerinde araçları kontrol eden ekipler, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.
Ekipler, oyun salonlarında da denetim gerçekleştirdi.
