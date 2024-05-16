Hatay'ın İskenderun ilçesinde, özel gereksinimli bireylerin yasal haklarının ele alındığı seminer gerçekleştirildi.
Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Korkmaz, İskenderun Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliğince İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, eğitim, sağlık ve sosyal haklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Korkmaz, dernek olarak deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları Konuşuldu - Son Dakika
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