İskenderun'da şiddetli yağışla birlikte caddeler göle döndü
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte caddeler göle dönerken ulaşımda aksamalar oldu. Yoğun yağışlardan dolayı ilçe merkezinde bulunan Prof. Muammer Aksoy Caddesi yağış sonrası trafiğe kapatıldı. Yağışlı havanın yarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü tarafından 34 DTA 439 plakalı otomobil ile 34 EYV 338 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EYV 338 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisine ait seçim otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alındı ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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