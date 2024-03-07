İskenderun'da şiddetli yağışla birlikte caddeler göle döndü

D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik kazası: 1 yaralı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen bir kadın sürücü tarafından 34 DTA 439 plakalı otomobil ile 34 EYV 338 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EYV 338 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisine ait seçim otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alındı ve kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.