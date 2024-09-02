İskenderun'da Taciz İddiası Sonrası Bıçaklama: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
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İskenderun'da Taciz İddiası Sonrası Bıçaklama: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Suriye uyruklu H.H. adlı genç, taciz iddiaları nedeniyle kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda, H.H.'ya saldıran kişiler arasında biri kadın toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

02.09.2024 22:39
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye uyruklu H.H. (25), taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.H., taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kadının yakınları tarafından saldırıya uğradığı. İsimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayete karıştı iddia edilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Taciz İddiası Sonrası Bıçaklama: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Taciz İddiası Sonrası Bıçaklama: 1 Ölü, 5 Gözaltı - Son Dakika
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