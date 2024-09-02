İskenderun'da Taciz İddiası Sonrası Bıçaklama: 1 Ölü, 5 Gözaltı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde Suriye uyruklu H.H. (25), taciz ettiği iddia edilen yine Suriyeli uyruklu kadının yakınları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.H., taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen kadının yakınları tarafından saldırıya uğradığı. İsimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan H.H., kalabalıktaki bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan H.H., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, cinayete karıştı iddia edilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.