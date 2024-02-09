İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

İskenderun\'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 148 gram esrar, 111 uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 kilogram sıvı halde sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ile 5 şarjör ve 50 bin lira para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

09.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:31
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pirireis Mahallesi'ndeki belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Ekipler yaptıkları aramada, 148 gram esrar, 111 uyuşturucu hap, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 kilogram sıvı halde sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ile 5 şarjör ve 50 bin lira para ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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