Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Muradiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Mitat Gülderen'in (67) dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri Gülderen'i yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gülderen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülderen'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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