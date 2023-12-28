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İskenderun'da Yıkım Çalışmaları Sırasında 2 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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İskenderun'da Yıkım Çalışmaları Sırasında 2 Bina Tahliye Edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında bir binanın yıkımı sırasında yakınındaki başka bir bina zarar gördü. Bunun üzerine, çökme riskine karşı tedbir amacıyla bu iki bina tahliye edildi. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.

İskenderun\'da Yıkım Çalışmaları Sırasında 2 Bina Tahliye Edildi
28.12.2023 - 18:47,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.

Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İskenderun'da Yıkım Çalışmaları Sırasında 2 Bina Tahliye Edildi - Son Dakika
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