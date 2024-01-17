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İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan ödenek yüzde 10'unu harcadı - Son Dakika
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İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan ödenek yüzde 10'unu harcadı

6 Şubat depremlerinde zarar gören İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan 1 milyar 540 milyon liralık ödeneğin sadece yüzde 10'u harcandı. Ödeneğin kalan bölümünün bu yıl içinde harcanması ve hastanenin yeniden inşası projesinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlandı.

17.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:29
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MAHİR BAĞIŞ

6 Şubat depremlerinde zarar gören, enkazında 70 kişinin yaşamını yitirdiği İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan 1 milyar 540 milyon liralık ödeneğin, bir yıl içinde sadece yüzde 10'unun harcandığı görüldü.

6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş ve Hayat merkezli depremlerde 50 binden fazla yurttaş yaşamını yitirirken, binlerce yurttaş ise yaralanmıştı. 70 kişi İskenderun Devlet Hastanesi'nin enkazından hayatını kaybetmişti.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası, önceki gün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer aldı. Programda yer alan bilgilere göre, hastanenin yeniden inşasının toplam maaliyeti, 1 milyar 699 milyon 227 bin lira. Bu ödeneğin yaklaşık yüzde 10'u, yani 158 milyon 780 bin lirası 2023 yılında kullanıldı. Ödeneğin kalan 1 milyar 540 milyon 447 bin liralık bölümünün tamamının bu yıl içinde harcanması ve hastanenin yeniden inşası projesinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlandı.

İskenderun Devlet Hastanesi\'nin yeniden inşası için ayrılan ödenek yüzde 10\'unu harcadı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan ödenek yüzde 10'unu harcadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun Devlet Hastanesi'nin yeniden inşası için ayrılan ödenek yüzde 10'unu harcadı - Son Dakika
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